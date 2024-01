A- A+

Orientação Profissional: saiba como usar serviço da Agência do Trabalho para desenvolver carreira Sedepe intensifica esforços para aproximar cidadãos das oportunidades de empregos

Quem procura emprego poderá, a partir da próxima segunda-feira (15), agendar o uso do serviço Orientação Profissional, ofertado pela Agência do Trabalho de Pernambuco. O programa consiste em atendimento individualizado, com o objetivo de analisar o perfil de cada trabalhador e oferecer instruções para desenvolvimento de carreira.

Com o serviço, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) intensifica esforços para aproximar cidadãos das oportunidades de empregos.

O serviço será prestado por especialistas em psicologia, que irão analisar competências dos candidatos e do contexto apresentado por cada um.

"A Orientação Profissional foi pensada para aprimorar a parte comportamental de quem busca o primeiro emprego ou de quem quer se recolocar no mercado de trabalho", explica a secretária da Sedepe, Amanda Aires.

Os atendimentos abordarão temas como conteúdo e estrutura de um currículo, dicas para melhor utilização de plataformas profissionais on-line, orientações para um bom desempenho em entrevistas de emprego e direcionamentos sobre perfil profissional.

Agendamentos

Os agendamentos devem ser feitos no portal PE Cidadão. Inicialmente, segundo a Sedepe, os atendimentos serão feitos por videochamada para cidadãos de todo o Estado. Cada usuário terá direito a uma sessão de 30 minutos, previamente agendada.

