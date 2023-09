Orquestra Criança Cidadã abre seleção com sete vagas

A- A+

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) abriu processo seletivo para o preenchimento de sete vagas distribuídas entre os Núcleos do Coque, no Recife, e de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. As oportunidades são para professores de violino, viola, fagote, trompa e flauta doce. Também estão disponíveis os postos de coordenador de eventos e auxiliar administrativo para o Núcleo do Coque.



Para ocupar os cargos de professores de instrumentos, a exigência é que os candidatos tenham curso superior (completo ou cursando os últimos períodos) de bacharelado em Música, com habilitação no respectivo instrumento, ou licenciatura em Música e experiência artística como instrumentista. A remuneração varia de acordo com a vaga, podendo chegar a R$ 2.614,40 por mês.

A vaga na coordenação de eventos exige graduação completa em qualquer curso de ciências humanas (tecnólogo, licenciatura ou bacharelado), com preferência nas áreas de Produção Cultural, Produção Cênica, Educação Artística, Relações Públicas, Eventos, Comunicação e artes em geral. Para esse cargo, a remuneração é R$ 2.300 mensais.

Já a vaga para auxiliar administrativo requer que os profissionais tenham ensino médio completo ou ensino técnico completo como técnico administrativo, experiência comprovada na área e domínio do Pacote Office. O salário mensal é de R$ 1.500.



Currículo e diploma ou certificado de matrícula (para os candidatos com graduação em andamento) devem ser enviados até 10 de outubro, ao meio-dia, para o e-mail [email protected]. As inscrições também formarão cadastro de reserva para as respectivas vagas. Mais informações, no site da OCC.

O projeto

A Orquestra Criança Cidadã completou, em julho de 2023, 17 anos de inclusão social por meio da música. O projeto atende a mais de 400 jovens, com idade entre 7 e 21 anos, da comunidade do Coque), do distrito de Camela (Ipojuca) e da zona rural de Igarassu. No total, mais de mil alunos passaram pela Orquestra.



No dia a dia da OCC, os alunos permanecem no projeto por um período de quatro horas, sempre no contraturno escolar. Eles recebem aulas de instrumentos de cordas, sopros e percussão, teoria musical, flauta doce e canto coral. O projeto conta ainda com apoio pedagógico, atendimento psicológico, médico e odontológico; aulas de inclusão digital; fornecimento de três refeições por dia e fardamento.



