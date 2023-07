Paulista abre inscrição para seleção simplificada com 236 vagas imediatas de professor temporário

A- A+

A Prefeitura do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, abriu, nesta quinta-feira (20), seleção simplificada para preenchimento imediato de 236 vagas temporárias de professor para a rede municipal de Educação. A seleção prevê também 372 vagas para cadastro de reserva.



Os salários são de R$ 3.315,41 para 150 horas mensais, "com disponibilidade para aulas aos sábados."



Os cargos são:

- Professor polivalente de anos iniciais

- Professor polivalente de anos iniciais - educação especial

- Professor de Ciências para o 6º ao 9º ano

- Professor de Educação Física para o 6º ao 9º ano

- Professor de Geografia para o 6º ao 9º ano

- Professor de História para o 6º ao 9º ano

- Professor de Língua Inglesa para o 6º ao 9º ano

- Professor de Língua Portuguesa para o 6º ao 9º ano

- Professor de Matemática para o 6º ao 9º ano.



A seleção pública será realizada pelo Instituto de Apoio à Gestão Educacional (Igeduc).



As inscrições, iniciadas nesta quinta (20), vão até o próximo dia 28, custam R$ 50 e são feitas por formulário eletrônico.



O resultado preliminar está previsto para o próximo dia 3 de agosto, e o definitivo, dia 8 do mesmo mês.

Confira o edital completo da seleção simplificada para professor temporário de Paulista.

