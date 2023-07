Paulista abre inscrições para preencher 200 vagas de estágio destinadas a estudantes de Pedagogia

A- A+

Após anunciar seleção simplificada para professor temporário, a Prefeitura de Paulista está com novas vagas na Secretaria de Educação do município, localizado na Região Metropolitana do Recife. Desta vez, as vagas são de estágio para estudantes de Pedagogia. Há quase 200 vagas.

A bolsa de estágio é de R$ 700 e mais R$ 100 de passagem. A carga horária é de seis horas.



As inscrições vão, segundo a prefeitura, até as vagas serem preenchidas e podem ser feitas das 9h às 16h, na Secretaria de Educação, localizada em frente aoTerminal Integrado Pelópidas Silveira.

Os interessados devem apresentar currículo e comprovante de matrícula.



