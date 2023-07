A- A+

PE no Campus: inscrições para 1 mil vagas no programa de acesso ao ensino superior vão até domingo Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender a alguns requisitos específicos

Programa de acesso ao ensino superior, o PE no Campus está com inscrições abertas para seu processo seletivo. Ao todo, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes, serão disponibilizadas 1.000 bolsas de estudo para os beneficiários.

Têm direito às vagas estudantes egressos de escolas públicas estaduais que concluíram o ensino médio na rede e desejam ingressar e se manter na universidade.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 30 de julho, exclusivamente pelo site oficial do programa.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender a alguns requisitos específicos. É necessário que o aluno tenha sido admitido em instituições de ensino superior da rede pública estadual ou federal em qualquer lugar do território nacional. Além disso, o candidato deverá ter estudado todo o Ensino Médio na Rede Pública Estadual e ter concluído, no máximo, há cinco anos.

A renda familiar do estudante deve ser inferior a três salários mínimos, ou o candidato deve ser atendido pelo Bolsa Família. Além disso, é necessário que o estudante tenha residência fixa a uma distância igual ou superior a 50 km da universidade onde foi admitido em um curso de graduação.

Das 1.000 bolsas disponíveis, 900 serão destinadas para candidatos que optarem por concorrer utilizando a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os 100 restantes serão para aqueles que escolherem concorrer com base nas notas obtidas nas três etapas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE).

Os estudantes selecionados serão contemplados com a Bolsa de Apoio à Permanência, que será paga mensalmente no valor de R$ 1.240 durante as 12 primeiras parcelas. Posteriormente, os beneficiados receberão uma bolsa de manutenção no valor de R$ 620, também com periodicidade mensal, durante as 12 parcelas subsequentes. Ao todo, o auxílio financeiro será concedido por 24 meses.

A expectativa é que o resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 10 de agosto de 2023, de acordo com o edital do programa. Os estudantes selecionados poderão, assim, garantir o acesso ao ensino superior e contar com o suporte financeiro necessário para se dedicarem aos estudos de forma integral.

Cronograma

Inscrição em Etapa Única do Processo Seletivo 04/07/2023 a 30/07/2023 Divulgação do Resultado Preliminar 03/08/2023 Recursos 04/08/2023 a 08/08/2023 Divulgação do Resultado Final da seleção - Pós prazo recursal 10/08/2023 Prazo para Inscrição no Sistema de Acompanhamento do Bolsista (SPCB):https://www3.educacao.pe.gov.br/SPCB/login 17/08/2023 a 17/09/2023 Lista de Remanejamento (Caso haja vagas) 22/09/2023

