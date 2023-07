PE no Campus oferece mil bolsas de aporte financeiro para estudantes do ensino superior

A- A+

O programa PE no Campus está oferecendo 1.000 bolsas de aporte financeiro mensal no valor de R$ 1.240, durante 12 meses, para auxiliar estudantes egressos de escolas públicas que estudam em instituições de ensino superior da rede pública estadual ou federal.



As inscrições do processo seletivo foram abertas nesta terça-feira (4) e seguem até 30 de julho, no site: https://www3.educacao.pe.gov.br/PPC. Para concorrer, o candidato deve ter estudado todo o Ensino Médio na rede pública estadual e ter concluído, no máximo, há cinco anos; ser atendido pelo Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a três salários mínimos.



Também é necessário ter residência fixa com distância igual ou superior a 50 km da universidade onde o aluno está matriculado e ter sido admitido em curso de graduação numa instituição pública de ensino superior, seja ela estadual ou federal.



Os selecionados receberão uma Bolsa de Apoio à Permanência, com periodicidade mensal, no valor correspondente a R$ 1.240 nas 12 primeiras parcelas, e uma bolsa de manutenção, também com periodicidade mensal, no valor correspondente a R$ 620, a ser recebido nas 12 parcelas seguintes, totalizando 24 parcelas do benefício.



Das mil vagas ofertadas, 900 são para candidatos que optarem por concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e outras 100 vagas para aqueles que quiserem participar da seleção com as notas obtidas nas três etapas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), da Universidade de Pernambuco (UPE).



Segundo a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE), o resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 10 de agosto.

