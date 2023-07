PE no Campus tem inscrições prorrogadas até o próximo domingo (6); veja como participar

A- A+

O PE no Campus, programa de acesso ao ensino superior, prorrogou as inscrições até o próximo domingo (6), por conta da alta demanda. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.000 bolsas para estudantes egressos de escolas públicas estaduais.

O plano inicial era de que o período de inscrições fosse até o último domingo (30), mas a decisão da prorrogação permite que os interessados se inscrevam no site oficial do programa.

Das 1.000 bolsas disponíveis, 900 serão destinadas para candidatos que optarem por concorrer utilizando a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os 100 restantes serão para aqueles que escolherem concorrer com base nas notas obtidas nas três etapas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE).

O programa oferece o pagamento de uma Bolsa de Apoio à Permanência, no valor de R$ 1.240, durante as 12 primeiras parcelas. Após esse período, os beneficiados receberão, mensalmente, um auxílio de R$ 620, também por 12 parcelas, totalizando 24 meses de prestação de auxílio.

Para participar do programa, é necessário que o aluno tenha sido admitido em alguma instituição pública de ensino superior estadual ou federal de qualquer lugar do território nacional, e ter concluído há, no máximo, cinco anos o Ensino Médio inteiramente na Rede Pública Estadual.

Além disso, é requisito básico que o candidato viva a uma distância igual ou superior a 50 km da universidade em que fará a graduação, além de possuir renda familiar inferior a três salários mínimos ou ser atentido pelo Bolsa Família.

