O Governo de Pernambucco convocou, nesta quinta-feira (4), os aprovados no concurso da Polícia Científica para matrícula no Curso de Formação Profissional. A última etapa do concurso terá 226 candidatos aprovados na primeira etapa em busca de um lugar nas 213 vagas ofertadas pela gestão estadual.

A convocação vale para os candidatos que passaram nos cargos de Agente de Medicina Legal, Médico Legista e Perito Criminal. As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, entre os dias 17 e 18 de setembro de 2025, por meio da plataforma oficial do processo seletivo.

“Esses homens e mulheres, futuros policiais científicos, serão preparados para atuar em cada recanto desse Estado, tanto nos complexos policiais que já existem quanto nos muitos outros que vamos construir, como é o caso de Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina, Ouricuri e Floresta, por exemplo", afirmou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

Como será o Curso de Formação

O Curso de Formação Profissional será conduzido pela Polícia Científica de Pernambuco, por meio da Escola Superior de Polícia Civil – ESPC/ACADEPOL, que é vinculada à Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES/SDS).



Governo de Pernambuco convoca aprovados no concurso da Polícia Científica para matrícula no Curso de Formação Profissional. - Foto: SDS/Divulgação

A carga horária do curso é de até 768 horas-aula, em regime integral, com atividades diurnas e noturnas, incluindo finais de semana e feriados.

O edital completo, com orientações sobre documentação, procedimentos de matrícula e cronograma de remanejamentos, está disponível no site da Acadepol e pode ser acessado apenas pelos candidatos.



O concurso faz parte do programa Juntos pela Segurança, que disponibilizou, ao todo, 7 mil vagas para o setor no estado. Um exemplo está nos novos 2.299 novos policiais militares, que também passaram por processo seletivo do tipo, todo o curso de formação, e estão atuando em Pernambuco desde o dia 18 de agosto.

