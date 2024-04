Pernambuco oferece 10 mil vagas em 15 cursos online gratuitos para público de 14 a 29 anos

A- A+

O Governo de Pernambuco lançou, nessa quarta-feira (24), o programa "Jornada de Qualificação Jovem", que oferece 10 mil vagas em 15 cursos gratuitos online para o público de 14 a 29 anos.

As formações dialogam com as tendências e demandas atuais do mercado de trabalho e abordam quatro linhas temáticas: autoconhecimento, tecnologia, marketing digital e empreendedorismo.

“Esses cursos são importantes para preparação e o desenvolvimento de habilidades que, anteriormente, não se tinha tanta atenção como as interpessoais e emocionais. Com esses cursos, nossos jovens terão a oportunidade de desenvolvê-las desde cedo e dessa forma serem mais competitivos no mercado”, declarou a vice-governadora Priscila Krause.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), foi lançada no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP-UPE), no Recife.

As inscrições já estão abertas no site da Sedepe. As capacitações são ofertadas de forma permanente, em qualquer horário. Os conteúdos serão ministrados no formato online, por meio da plataforma da organização parceira, Junior Achievement (JA Brasil).

“As transformações no meio profissional estão cada vez mais rápidas, abrindo um universo de possibilidades, mas, também, de exigências. É fundamental prepararmos os jovens pernambucanos para poderem abraçar oportunidades, colocar suas habilidades em prática e gerar sua renda”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires.

Entre as opções, há cursos de até 800 horas/aula. Para participar, o interessado deve clicar na seção "cursos de qualificação" no site de inscrição e preencher os dados pessoas. Ao final da formação, os estudantes receberão certificado.

Confira as áreas ofertadas:

Autoconhecimento: você é o tema

Currículo: por onde começar?

Gestão de tempo

Marcha no futuro: a evolução do mercado

5 atitudes para construir um futuro de valor

Descubra o futuro com a Tecnologia e Inovação

TechStart: desbravando a Jornada Tecnológica

STEAM: Explorando as jornadas profissionais

TechSolutions: Soluções Tecnológicas

Como criar uma startup?

Marketing para pequenos negócios

Pitch: o que é e como fazer?

Economia, empreendedorismo e negócios

Empreendedorismo sustentável: negócios sociais

Marketing Digital.

