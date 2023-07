Pernambuco oferece mais de 13 mil vagas em cursos técnicos gratuitos; saiba como se inscrever

A- A+

Mais de 13 mil vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos nas modalidades presencial e a distância (EAD) semipresencial estão sendo ofertadas pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE).



As oportunidades estão sendo oferecidas em todas as regiões do Estado e são destinadas a quem já concluiu o Ensino Médio. Interessados devem se inscrever, gratuitamente, até esta sexta-feira (14), no site https://portal.educacao.pe.gov.br/.

As vagas estão distribuídas em 40 cursos técnicos, sendo 37 na modalidade subsequente presencial, que oferece 6.120 vagas nas Escolas Técnicas Estaduais, e 11 cursos em EAD, com 6.946 vagas.



Algumas opções são: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Recursos Humanos e Tradução e Interpretação de Libras.

O processo seletivo será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória. O teste, que será aplicado no formato remoto, terá 20 questões de múltipla escolha das disciplinas de língua portuguesa e matemática.





Para os candidatos que optarem pelo curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras, haverá uma avaliação de proficiência, que será realizada por meio de vídeo enviado pelo candidato no ato da inscrição.

A divulgação do resultado definitivo está prevista para o dia 31 de julho, no site da SEE. Os classificados no processo seletivo deverão comparecer ao polo de apoio presencial informado na relação dos classificados para efetuar a matrícula, entre 1º e 4 de agosto.



Nos locais, é necessário apresentar original e cópia do histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio (ficha 19) ou equivalente; carteira de identidade; comprovante de endereço com CEP ; CPF, além de uma foto 3x4.



O início das aulas está previsto para o dia 7 de agosto.



Cronograma:

Período de inscrição dos candidatos: 10 a 14/07

Realização das provas objetivas: 17 a 21/07

Divulgação da prova para revisão: 25/07

Recebimento e análise dos Recursos: 25 e 26/07

Divulgação do Resultado Definitivo (após os recursos): 31/07

Período de matrícula: 1º e 4/08

Divulgação do 1º remanejamento: 8/08

Período de matrícula – 1º remanejamento: 8 e 9/08

Divulgação do 2º remanejamento: 11/08

Período de matrícula – 2º remanejamento: 11 e 14/08

Início das aulas: 7/08.

