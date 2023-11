Pernambuco oferece mais de 18 mil vagas em cursos técnicos gratuitos; saiba como se inscrever

A- A+

Começam nesta terça-feira (28) as inscrições para 18.209 vagas em cursos técnicos gratuitos subsequentes na modalidade presencial e para Educação a Distância (EAD) semipresencial. As inscrições gratuitas devem ser feitas até 7 de dezembro pelo site da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.

As oportunidades na modalidade subsequente são direcionadas para quem já concluiu o ensino médio. Para o formato EAD semipresencial pode se inscrever quem tiver concluído ou cursando, em 2024, o 2º ou 3º ano do ensino médio.

O processo seletivo será feito em etapa única, com uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será realizada no formato remoto, contendo 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos das disciplinas de língua portuguesa e matemática, com duração de 60 minutos.

O candidato pode fazer a prova em qualquer local escolhido, desde que na data/horário indicado no cartão de inscrição, não sendo permitidas quaisquer alterações.

Segundo a Secretaria de Educação, as vagas estão distribuídas em 40 cursos técnicos, sendo 37 para a modalidade subsequente presencial, e 11 para a EAD. Algumas opções são: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Recursos Humanos e Tradução e Interpretação de Libras

O resultado definitivo deverá ser divulgado em 21 de dezembro. As aulas devem começar em 5 de fevereiro.

Após a divulgação do resultado, os candidatos classificados no processo seletivo deverão comparecer ao Polo de Apoio Presencial informado na relação dos classificados para efetuar a matrícula. O prazo para a efetivação começa no dia 27 de dezembro e se encerra em 5 de janeiro de 2024.

Outras informações podem ser acessadas nos telefones (81) 3183-9825/3183-9862 e no e-mail [email protected].

