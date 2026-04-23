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Pernambuco: seleção simplificada em Administração e Saúde tem salários acima de R$ 15 mil São 233 vagas para contratação temporária

Uma seleção simplificada aberta pelas secretarias de Administração (SAD) e de Saúde (SES) de Pernambuco tem abertas 233 vagas para contratação temporária de profissionais de níveis superior, técnico e médio. Os salários variam entre R$ 1.161 e R$ 15.458,58. As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 11 de maio no site do Instituto AOCP.

Cargos disponíveis

Médico (psiquiatra, clínico geral e infectologista);

Enfermeiro;

Cirurgião dentista;

Psicólogo;

Assistente social;

Farmacêutico;

Farmacêutico bioquímico;

Técnicos (de saúde bucal, de enfermagem e de laboratório);

Apoio administrativo;

Psicólogo;

Assistente social;

Terapeuta ocupacional.

A portaria conjunta do certame foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (23). A avaliação será realizada em apenas uma etapa classificatória, com prova de títulos e experiência profissional. Os contratos duram 12 meses, mas podem ser renovados. Detalhes e pré-requisitos do concurso serão publicados nesta sexta (24).

De acordo com Ana Maraíza, secretária de Administração do estado, os selecionados exercerão as atividades trabalhistas em jornadas de 40h ou 30h semanais, a depender da função, nas Gerências Regionais de Saúde (GERES).

“A partir desta seleção pública simplificada elaborada pela Secretaria de Administração, mais profissionais qualificados contribuirão para o aprimoramento das atividades desempenhadas no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde”, enfatizou ela.

O certame também disponibiliza cargos para profissionais que possuem diploma ou declaração de conclusão de graduação em qualquer área e em determinadas especialidades, a exemplo de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Farmácia, Odontologia, entre outras.

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