Petrobras abre mais de 200 vagas de estágio; bolsa é de R$1.825 e há oportunidade para Pernambuco

A- A+

A Petrobras lançou, na terça-feira (30), um novo programa de estágio. A expectativa é de preenchimento de 200 vagas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e Pernambuco.

Em Pernambuco, há uma vaga em Ipojuca, para a área de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. O regime de contratação é híbrido, parte com trabalho presencial e parte com trabalho remoto.

As inscrições para a seleção devem ser realizadas entre os dias 7 e 16 de junho, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que é a entidade organizadora do recrutamento e da seleção. O processo seletivo, incluindo as provas, será online. A previsão é de que as admissões comecem a partir de setembro.

Há reserva de 30% das vagas oferecidas para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência. O regime de trabalho será híbrido, com atividades em teletrabalho (home-office) e nas dependências da empresa.

A carga horária de trabalho é de 4 horas diárias, em compatibilidade com o horário escolar. A Petrobras oferece bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação.

O estágio tem duração de 12 meses. No período, além das atividades rotineiras, os estagiários participarão de treinamentos na Universidade Petrobras e passarão por desafios, nos quais equipes multidisciplinares compostas por estudantes serão instadas a apresentar soluções para problemas reais das diversas áreas da Petrobras.

Os estagiários também serão acompanhados por especialistas em gestão de projetos externos, passarão por mentoria de carreira e terão suporte técnico de padrinhos internos na Petrobras.

Serviço – Programa de Estágio Petrobras 2023

Período de inscrições: de 07/06 a 16/06.

Inscrições em: https://pp.ciee.org.br/vitrine/10016/detalhe.

Vagas: cadastro de reserva, divididas entre os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Provas online: de 07/06 e 16/06.

Cotas: 30% de reserva das vagas para negros (pretos e pardos) e 10 % para pessoas com deficiência.

Benefícios: Bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio) e seguro contra acidentes pessoais.

Veja também

Folha Pet Cãozinho maromba? Conheça Santino, que foi adotado por uma academia no Recife