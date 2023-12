A- A+

Petrobras anuncia concurso para nível técnico, com salário de R$ 5,8 mil; há vagas para Pernambuco No Estado, as 68 vagas são para atuação no município de Ipojuca

Anunciado nesta terça-feira (26) pela Petrobras, o novo concurso da estatal disponibilizará 916 vagas para cargos de nível técnico. O certame, que abrirá as inscrições na quinta-feira (28), contará, ainda, com 5.496 vagas para cadastro de reserva.

Em Pernambuco, 68 vagas efetivas estão disponíveis para os candidatos. Além disso, o estado contará com outras 476 vagas para cadastro de reserva. Os candidatos selecionados atuarão no município de Ipojuca, no Litoral Sul do Estado. A cidade também será sede da aplicação das provas, assim como o Recife.

Em todo o Brasil, o salário inicial dos contratados foi fixado em R$ 5.878,82. Não será preciso comprovar experiência profissional.

Por meio do concurso, a companhia irá selecionar profissionais de nível técnico das seguintes áreas: enfermagem do trabalho; inspeção de equipamentos e instalações; logística de transportes (controle); manutenção (caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica); operação; operação de lastro; projetos, construção e montagem (edificações, elétrica, instrumentação, mecânica); química de petróleo; segurança do trabalho; suprimento de bens e serviços (administração).

O processo seletivo será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) e terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições serão iniciadas na próxima quinta-feira (28) e seguirão abertas até o dia 31 de janeiro de 2024. Já a prova será realizada no dia 24 de março de 2024. Para participar do processo, será necessário pagar a taxa de inscrição de R$ 62,79.

O concurso público terá uma cota de participação para pessoas com deficiência fixada em 20% das vagas. Além disso, outros 20% dos postos estarão reservados para pessoas negras.

Caso estejam em regime administrativo, os candidatos com deficiência contratados poderão optar por teletrabalho cinco dias por semana. Além disso, aqueles que dependem de cuidados profissionais específicos também receberão o reembolso de auxílio cuidador.



