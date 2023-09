Petrobras anuncia concurso público com 458 vagas de nível técnico; confira detalhes

A- A+

A Petrobras divulgou que deve abrir, até o fim deste ano, um novo concurso público com 458 vagas de nível técnico. O comunicado foi publicado no site da estatal, nesta sexta-feira (8).



Segundo a empresa, o concurso reservará 20% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e mais 20% para negros.



Ainda não há informações sobre faixa salarial, data de lançamento do edital, início das inscrições e nem quais cargos estarão disponíveis.



Apesar disso, a Petrobras informa que, além de remuneração, oferece diversos benefícios, a exemplo de previdência complementar (opcional); plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia); benefícios educacionais para dependentes, entre outros.



Também será ofertada a possibilidade de prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias, além dos 120 dias estabelecidos pela legislação; e sala de apoio à amamentação em diversas unidades, com redução da jornada de trabalho para lactantes em até duas horas por dia durante o primeiro ano de vida da criança.

Último concurso

Em fevereiro deste ano, a Petrobras abriu concurso público com 373 vagas imediatas de nível técnico júnior, além de 746 para cadastro de reserva, totalizando 1.119 vagas. Segundo a estatal, todos os aprovados, cuja prova ocorreu em 30 de abril, já foram convocados para comprovação de requisitos e avaliação médica. A remuneração mínima inicial oferecida do edital foi de R$ 5.563,90.



Na ocasião, o certame ofereceu vagas para as áreas de operação; manutenção mecânica; manutenção instrumentação; manutenção elétrica; segurança do trabalho; operação de lastro; inspeção de equipamentos e instalações; suprimentos de bens e serviços – administração; logística de transporte e controle; enfermagem do trabalho; projetos, construção e montagem – mecânica; e projetos, construção e montagem-elétrica.



Convocação edital 2021

A Petrobras divulgou que iniciou a convocação de mais 289 aprovados que estavam no cadastro reserva do concurso nacional de nível superior, lançado pela companhia em 2021. Os profissionais, que serão admitidos em data ainda a ser definida, se somarão aos cerca de 1.800 já empregados, oriundos do edital daquele ano.



Os convocados são das áreas de administração; análise de sistemas - engenharia de software; análise de sistemas - infraestrutura; análise de sistemas - processos de negócio; ciência de dados; economia; engenharia ambiental; engenharia de processamento e engenharia de produção.



Segundo a empresa, a previsão é convocar todo o cadastro de reserva até o fim da data de validade do concurso de 2021, cujo prazo é maio de 2024.

