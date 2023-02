Petrobras publica edital de concurso público com 1.119 vagas; confira áreas, salário e como se inscrever

A- A+

A Petrobras vai realizar concurso público para prenchimenteo de 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. O edital foi publicado nesta quinta-feira (9). As vagas são todas de nível médio técnico, com salários de até R$ 5.563,90. Não é exigida alguma comprovação de experiência profissional.



As inscrições começam na próxima quarta-feira (15) e vão até as 18h (horário de Brasília) do dia 17 de março e devem ser feitas no endereço http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm. A taxa é de R$ 62,79.



A prova será na tarde do próximo dia 30 de abril nos 26 estados, além do Distrito Federal. Objetiva, a prova terá 100 questões - 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos. A banca organizadora é Cebraspe.



O resultado está previsto para 10 de julho. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



As vagas são para diversas áreas, assim distribuídas:



Operação (114 imediatas e 228 para cadastro de reserva);

Manutenção - Mecânica (66 imediatas e 132 para cadastro de reserva);

Manutenção - Instrumentação (55 imediatas e 110 para cadastro de reserva);

Manutenção - Elétrica (41 imediatas e 82 para cadastro de reserva);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 para cadastro de reserva);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 para cadastro de reserva);

Logística de Transportes - Controle (seis imediatas e 12 para cadastro de reserva);

Suprimento de Bens e Serviços - Administração (seis imediatas e 12 para cadastro de reserva).

Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (cinco imediatas e dez para cadastro de reserva);

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez para cadastro de reserva); e

Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (quatro imediatas e oito para cadastro de reserva).



Os aprovados trabalharão em qualquer estado em que a Petrobras atue, a critério da estatal.



A contratação será feita conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além do salário, a Petrobrás oferecerá previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

