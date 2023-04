Petrolina divulga seleção com 202 vagas para agentes de portaria que vão atuar em escolas e creches

A- A+

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, divulgou processo seletivo simplificado com 202 vagas para agentes de portaria, que vão atuar na segurança de escolas e creches da cidade. A remuneração é de R$ 1.476,72, com carga horária de 40 horas semanais.



Para participar, é necessário ter o ensino médio completo. Os interessados devem se inscrever no período de 26 de abril a 17 de maio, exclusivamente no site da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco e Faculdade de Petrolina - AEVSF/Facape. A inscrição custa R$ 80.



O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira é prova objetiva, prevista para o dia 28 de maio. Já a segunda é a prova de títulos, com análise documental de cursos de formação/capacitação na área, que vai acontecer entre os dias 7 e 8 de junho.





Os candidatos aprovados serão convocados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para contratação em regime temporário de 12 meses, período que pode ser prorrogado por igual período.



“Os porteiros serão responsáveis pela fiscalização, além de controlar a entrada e saída de pessoas nas unidades escolares, bem como orientar os alunos e visitantes, a fim de aumentar a segurança de toda a rede de ensino”, informou a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Rosane da Costa.

