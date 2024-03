Petrolina oferece 1.200 vagas em aulões solidários para Concurso Nacional Unificado

A- A+

Concurseiros do Sertão de Pernambuco podem se preparar gratuitamente para o Concurso Nacional Unificado (CNU) por meio de quatro aulões solidários oferecidos pela Prefeitura de Petrolina.

Ao todo, estão sendo oferecidas 1.200 vagas. As aulas acontecerão de modo presencial, nos dias 23 de março e 6, 20 e 27 de abril, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da cidade.

Os encontros serão realizados das 8h às 17h. Para participar, é necessário se inscrever no site Even3 e levar 1kg de alimento não perecível no dia de cada aulão.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com o Senai, a Secretaria Executiva de Juventude (Sejuv) e o curso preparatório Sagres.

Outras informações podem ser solicitadas pelo Whatsapp da Sejuv. O número é (87) 98845-8404. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Sobre o CNU

O CNU oferece 6.640 vagas para diversos órgãos da administração pública em todo o Brasil. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 5 de maio, em mais de 200 cidades.

