Plataforma GO Recife abre 200 vagas de emprego no Coco Bambu; saiba como se candidatar Restaurante vai ficar localizado no bairro do Derby, e terá 6 andares, em uma área de 6 mil metros,

O novo restaurante Coco Bambu do Recife, que conta com investimento de R$ 45 milhões, terá 200 vagas de emprego direto. Todas as oportunidades estão disponibilizadas no GO Recife, plataforma da prefeitura que reúne vagas de emprego de diversas fontes. O empreendimento deve ser inaugurado no final de outubro.

Entre as vagas ofertadas, estão oportunidades para garçom, copeiro de bar, técnico em nutrição, lavador de pratos, manobrista, cumim, ajudante/auxiliar de bar e auxiliar de cozinha.

Para se candidatar, o interessado deve fazer o seu cadastro no GO Recife. Na plataforma, estão relacionadas informações às vagas como descrição e requisitos da vaga, esquema de contratação e escolaridade.

Localizado no bairro do Derby, o prédio do novo Coco Bambu do Recife terá seis andares, em uma área de 6 mil metros quadrados.

A nova unidade terá capacidade para 450 lugares e ainda contará com salões de eventos para até 80 lugares, totalmente equipados com sistema de som, climatização e iluminação. Também será implementada uma área kids com capacidade de até 100 crianças.

O cardápio será assinado pela chef executiva Daniela Barreira e contará com diversas iguarias gastronômicas, com um destaque especial para os típicos ingredientes pernambucanos.

