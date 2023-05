A- A+

Plataforma GO Recife oferece 200 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de maio

Moradores da capital pernambucana que buscam qualificação profissional podem concorrer a uma das 200 vagas nos cursos gratuitos ofertados na plataforma digital Geração de Oportunidade (GO) Recife.

Os cursos disponíveis são microempreendedor individual, recepcionista, básico de maquiagem, drenagem linfática, depilação e modelagem básica. A carga horária varia de 20 a 40 horas.



Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e ser morador da capital pernambucana.



As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de maio, na plataforma GO Recife, disponível no site gorecife.recife.pe.gov.br ou aplicativo do Conecta Recife.



A previsão da Prefeitura do Recife é que as aulas iniciem no dia 29 de maio.





Os cursos ofertados são fruto de contrato de aquisição firmado entre a gestão da cidade, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, e o Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes (Nectar).



"O nosso objetivo é tornar os cidadãos recifenses cada vez mais preparados para todas as oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho em nossa cidade ou até mesmo começar a empreender”, informou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves.

