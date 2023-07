A- A+

Plataforma Go Recife oferece mais de duas mil vagas em 52 cursos gratuitos; saiba como se inscrever Interessados devem se inscrever no site ou aplicativo do Conecta Recife

Mais de duas mil vagas, em 52 cursos gratuitos, estão sendo ofertadas na plataforma GO Recife, da prefeitura da cidade. No total, são 123 turmas distribuídas em 17 escolas profissionalizantes da rede municipal.



Há qualificação em áreas como bombeiro civil e hidráulico, corte e costura, customização, eletricista predial, informática, robótica, refrigeração, culinária, auxiliar de cozinha, cuidador de idosos, massagens terapêuticas, auxiliar de RH e de logística, agente de saúde, segurança do trabalho, comandos elétricos, línguas (inglês e espanhol), pintura decorativa, artesanato, libras, auxiliar administrativo, entre outras.



Os interessados devem se inscrever na aba do GO Recife no aplicativo Conecta Recife ou no site gorecife.recife.pe.gov.br. A disponibilidade das vagas está sujeita ao preenchimento das inscrições.

Para concorrer, é necessário ser morador do Recife. Dependendo do curso, os alunos podem se inscrever já a partir dos 14 anos. Para outros, a exigência é a partir dos 16 e 18 anos. As ofertas estão distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, e a carga horária é de acordo com a qualificação escolhida, variando de 40h até 360h.



"O Qualifica Recife está sempre antenado com as demandas do mercado, para capacitar cada vez mais pessoas, contribuindo para a geração de empregos e o incremento da economia da cidade e Região Metropolitana”, afirmou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves.



Se você quiser receber alertas das vagas e oportunidades profissionais do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba, toda segunda e quinta, as atualizações do Blog Concursos e Empregos no seu e-mail.

Veja também

GOLPE The Town: site falso simula venda de ingressos do festival; saiba como não cair no golpe