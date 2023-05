A- A+

Prefeitura de Caruaru promove concurso com 530 vagas para professores; salários vão até R$ 4.420 As inscrições podem ser feitas pelo site do Ibam de 8 deste mês a 22 de junho

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vai abrir inscrições de concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos de Professor I e II. Os salários serão de 4.155,31 e 4.420,55.

As inscrições, de 8 deste mês até 22 de junho, podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), clicando no ícone ‘Concurso Público do Município de Caruaru/PE – Ed. 01/2023’ e, em seguida, em ‘Cargos disponíveis’ para escolher o cargo que desejado.





O valor da inscrição é R$ 97. A isenção da taxa poderá ser solicitada no período de 8 a 12 deste mês, realizando o pré-cadastramento dos dados pessoais também no site.

De acordo com o edital, 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo serão reservados aos candidatos com deficiência.

As provas classificatórias estão previstas para o dia 6 de agosto, sendo de Professor II pela manhã e Professor I, à tarde, ambas com quatro horas de duração.

As questões de múltipla escolha serão de caráter eliminatório e classificatório.

“A realização desse concurso é de extrema importância para a Secretaria de Educação, que terá o seu quadro de profissionais reforçado. O objetivo é obter uma educação de qualidade com a chegada dos novos professores, que farão parte do quadro efetivo do nosso município”, disse a secretária municipal de Administração, Michely Martins.

