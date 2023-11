Prefeitura de Jaboatão abre 360 vagas gratuitas para cursos e oficinas voltadas para mulheres

A- A+

Mulheres de Jaboatão dos Guararapes podem se inscrever em cursos e oficinas gratuitas voltadas para quem busca se profissionalizar e empreender. Ao todo, há 360 vagas distribuídas em sete oficinas e seis cursos.

As inscrições começam na segunda-feira (20) e seguem até a sexta-feira (24) e devem ser feitas exclusivamente no portal da prefeitura. As aulas começarão em 1º de dezembro.



A documentação para confirmar a inscrição deverá ser entregue presencialmente no Espaço Mulher Empreendedora, localizado no Mercado das Mangueiras, em Prazeres, entre os dias 27 e 28 de novembro.

Os cursos oferecidos no mês de dezembro são os seguintes: designer de sobrancelha com henna; chocolate e doces finos; básico de maquiagem; preparo de ceia natalina; customização de peças de mostruário e tendência de costura para fantasia de Carnaval.





Já as opções de oficina são Instagram para iniciantes; Meu negócio no Google; Vendas de alta performance; Práticas de vendas que dão resultados; Marketing digital e presença online; Tendência de coloração e Gestão de cardápio natalino.



Para mais informações, a munícipe poderá entrar em contato com o Espaço Mulher Empreendedora pelo telefone: (81) 9.9975-3918 ou acessar o site.

