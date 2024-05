A- A+

Prefeitura de Jaboatão anuncia concurso público com 1.582 vagas; confira os cargos disponíveis Edital deverá ser publicado pela gestão municipal no Diário Oficial desta quinta-feira (30)

Atendendo a diversos setores profissionais, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anunciou, nesta quarta-feira (29), o lançamento de edital para a realização do maior concurso público do município, localizado na Região Metropolitana do Recife.

O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e oferecerá 1.582 vagas para várias formações profissionais. O edital contendo os detalhes, como remuneração, valor e prazo de inscrição e data de aplicação da prova, será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

A prefeitura adiantou, no entanto, que a previsão é de que o processo de homologação dos candidatos aprovados seja concluído durante o mês de novembro. Dessa forma, os novos servidores poderão iniciar o trabalho ainda neste ano.

"Esse concurso é fundamental para reforçarmos os serviços públicos e garantirmos uma gestão mais eficiente e qualificada. Com a ampliação do quadro de servidores, conseguiremos atender melhor a nossa população e promover um desenvolvimento sustentável para a cidade", afirmou o prefeito Mano Medeiros.

As vagas oferecidas serão divididas por setores. Na educação estarão disponíveis 962 vagas divididas entre os seguintes cargos: auxiliares de apoio pedagógico e infantil, cuidadores educacionais e nutricionista.

Já na área da saúde, serão abertas vagas para médicos, psiquiatras, pediatras, dentistas, psicólogos, ortopedistas, neurologistas, ginecologistas, nutricionistas, analistas, técnicos, assistentes de suporte, entre outros.

Segundo a prefeitura, também serão disponibilizadas vagas para os seguintes cargos: auditores e analistas da receita, procuradores, advogados, guardas municipais, agentes de trânsito, analistas e assistentes em políticas sociais, engenheiros, geólogos, agentes de defesa civil, fiscais de defesa do consumidor, além de analistas e assistentes de suporte à gestão, entre outras funções.



Veja também

VIOLÊNCIA ''Ataque com veículo'' deixa dois israelenses mortos na Cisjordânia