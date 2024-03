Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anuncia concurso público com 1.582 vagas; confira detalhes

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, anunciou, nesta terça-feira (26), concurso público com 1.582 vagas.



O edital com todos os detalhes do processo, inclusive salários e jornada de trabalho, deve ser publicado até o mês de maio, de acordo com a gestão.



Do total de vagas, 962 serão destinadas para a área de educação, que pretende contratar auxiliares de apoio pedagógico e infantil, além de cuidadores educacionais e analistas.



Também serão disponibilizadas vagas para saúde, com oportunidades para médicos, analistas, técnicos, assistentes em suporte, agentes de endemias e de saúde da família.



Haverá, ainda, vagas para auditores e analistas da receita, procuradores, guardas municipais, analistas e assistentes em políticas sociais, engenheiros, geólogos e agentes de defesa civil, fiscais de defesa do consumidor, analistas e assistentes em suporte à gestão, entre outras funções.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, a Fundação Carlos Chagas (FCC) ficará responsável por organizar o certame. O nome da empresa será divulgado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (27).

“Este projeto não apenas oferece estabilidade de emprego para muitos. Estamos abrindo novas frentes de trabalho e garantindo a manutenção dos serviços públicos”, afirmou o prefeito da cidade, Mano Medeiros.

A previsão é de que o processo de homologação do concurso seja concluído até novembro deste ano, informou a gestão.

