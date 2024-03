Prefeitura de Petrolina abre 64 vagas em processo seletivo simplificado; saiba como participar

A- A+

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão, divulgou, no Diário Oficial do município dessa quarta-feira (20), a abertura de processo seletivo simplificado com 64 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da cidade.



Há oportunidades para advogado; ajudante de pedreiro; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; coordenador; cozinheiro; digitador/entrevistador social; educador físico; educador/cuidador; educador/visitador; eletricista; fisioterapeuta; interprete de libras; motorista; musicoterapeuta; nutricionista; oficineiro; orientador social; pedagogo; psicólogo; supervisor social e técnico de informática.



A carga horária de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, assim como os salários, que vão de R$ 1.412 a R$ 2.100. As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de abril, no site da Prefeitura de Petrolina.



No ato de inscrição, os candidatos deverão anexar cópia dos seguintes documentos:



Documento de identidade com foto; CPF; comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; comprovante de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino; currículo; documentação comprobatória da experiência profissional; comprovação de registro e regularidade junto aos órgãos fiscalizadores de exercício profissional; documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre; Carteira Nacional de Habilitação, para a função de motorista; e comprovante de residência.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular de títulos e experiência profissional. Os candidatos aprovados serão convocados para contratação em regime temporário de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado deve ser divulgado no dia 30 de abril.

