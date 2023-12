Prefeitura de Petrolina abre processo seletivo simplificado de educação com mais de 800 vagas

A- A+

Com foco no preenchimento de vagas temporárias na área da educação, a Prefeitura de Petrolina anunciou, nesta segunda-feira (4), a abertura de um novo processo seletivo simplificado. Por meio da seleção pública, serão oferecidas mais de 800 vagas, além do cadastro reserva.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 20 de dezembro, por meio do site da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape). As vagas são destinadas a cargos de nível superior; superior/normal médio; médio; técnico; fundamental completo e incompleto.

O processo abrange diversas áreas, entre elas: professor substituto de Educação Infantil ao fundamental II, atendimento educacional especializado, assistentes administrativos e educacionais, auxiliares de limpeza e cozinha, barqueiro de transporte escolar e motoristas.

O valor da inscrição varia conforme o nível de ensino: R$ 80 (Fundamental completo), R$ 70 (Fundamental incompleto), R$ 100 (Médio), R$ 120 (Técnico), R$ 130 (Superior/Normal médio) e R$ 150 (Superior).

Pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser realizados até o dia esta terça-feira (5), por meio do site do processo seletivo. A isenção é garantida para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que pertençam a famílias de baixa renda, além dos doadores regulares de sangue no Hemope de Petrolina.

A remuneração dos profissionais é definida de acordo com o cargo. Para os professores do Ensino Fundamental e Infantil, o pagamento será de R$ 2.210,28. Enquanto para os profissinais selecionados para as vagas de técnico em informática, motorista de carro leve, assistente adminisrativo e educacional, o salário é de R$ 1.330,26. Para auxiliar de cozinha, limpeza e barqueiro de transporte escolar, a remuneração será de R$ 1.324,75. O maior salário é o da vaga de nutricionista, com pagamento mensal de R$ 2.300,00.

As provas objetivas estão previstas para o dia 14 de janeiro. Já os candidatos aprovados serão convocados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para contratação em regime temporário de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Outros detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis por meio do edital de abertura publicado no Diário Oficial do Município (DOM). Dúvidas também podem ser esclarecidas através do e-mail [email protected].





