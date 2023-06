Prefeitura de São João, no Agreste, abre concurso para Guarda Municipal; veja como participar

A- A+

Estão abertas as inscrições para o cargo de Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de São João, no Agreste pernambucano. Para participar do concurso público, basta se inscrever até o dia 23 de julho pela internet. No total, serão disponibilizadas 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

Para ser guarda municipal de São João, é preciso ter a idade mínima de 18 e máxima de 35 anos, possuir CNH nas categorias "B" ou "AB", ensino médio completo, ter concluído com êxito o Curso de Formação Técnico-profissional de Guarda Municipal, entre outros requisitos que podem ser conferidos no edital do certame.

Quem for aprovado na seleção municipal deverá cumprir uma carga horária de 180 horas mensais. O salário bruto, oferecido pela Prefeitura de São João é de R$ 2 mil. As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 3 de setembro, e a taxa de inscrição é de R$ 140.

