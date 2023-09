A- A+

Prefeitura do Jaboatão abre 2 mil vagas para mulheres do município em oficinas e cursos As aulas serão realizadas no Espaço Mulher Empreendedora, localizado no Mercado da Mangueira

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes abriu inscrições, a partir desta quarta-feira (20), para oficinas e cursos gratuitos em diversas áreas profissionais voltados exclusivamente para as mulheres. Ao todo, são 2 mil vagas com oferta estendida até janeiro de 2024. Para se inscrever e acompanhar as informações sobre o cronograma e a quantidade de vagas disponíveis, acesse o site oficial da prefeitura (www.jaboatao.pe.gov.br).

Até terça-feira (26) estão abertas as inscrições para 395 vagas distribuídas em 11 cursos e oficinas. As aulas serão realizadas no Espaço Mulher Empreendedora, localizado no mezanino do Mercado da Mangueira, em Prazeres. Dentre as opções oferecidas, destacam-se cursos de corte e costura, drinks e coquetéis, comida de botequim, unhas em gel e oficinas de produção de conteúdo digital, práticas e vendas que dão resultado e gastronomia sustentável, entre outros.

Vagas reservadas

Parte das vagas oferecidas nessas qualificações já estão reservadas para mulheres vítimas de violência, mulheres negras e com deficiência. A ação tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico feminino, além de inserir as mulheres no mercado de trabalho, garantindo autonomia financeira. Mais informações podem ser obtidas, das 8h às 17h, por meio do número: (81) 99975-3918.

