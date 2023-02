A- A+

Prefeitura do Jaboatão abre seleção simplificada com 95 vagas para Defesa Civil Inscrições serão abertas nesta quarta-feira (8) e seguem até 1º de março

Processo seletivo simplificado para contratação temporária de 95 profissionais para Defesa Civil foi aberto pela prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, com início das inscrições a partir desta quarta-feira (8) até o próximo dia 1º de março. O intuito da abertura da selação é a ampliação das equipes de Defesa Civil do município, tendo em vista ações preventivas para o período de chuvas na cidade.

Em uma única etapa, os inscritos passarão por uma análise de experiência profissional e de títulos. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site da organizadora do certame (www.processoseletivoabdesm.com), preencher o cadastro e anexar os documentos solicitados (digitalizados).

Os cargos a serem preenchidos são: auxliiar operacional, encarregado operacional e motorista (categoria D), todos para o Nível Fundamental. Já operador de drone, assistente administrativo e técnico em engenharia serão disponibilizados para os níveis Médio/Técnico. Além destes, serão abertas vagas para os cargos de Engenheiro Civil, Geógrafo e Técnico Social - Nivel Superior.

O número de vagas para cada cargo, além de outras informações acerca da Seleção constam no edital disponível no Diário Oficial do Município publicado no último sábado (4), e também no site da organizadora. Dentre os requisitos exigidos para concorrer aos cargos, estão: idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, ser brasileiro e estar em dia com as obrigações eleitorais.

A lista com os aprovados está prevista para ser divulgada em 21 de março, no portal da Organizadora. A homologação será feita através de portaria, publicada no Diário Oficial do Município no dia 24 de março.

