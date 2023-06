A- A+

Prefeitura do Recife abre 250 vagas novas em cursos gratuitos da área de tecnologia Para se inscrever, o estudante deve morar no Recife e ter concluído o ensino médio em rede pública

O Programa Embarque Digital, criado pela Prefeitura do Recife, abre inscrições para nova turma com 250 vagas gratuitas em cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet. O interessado deve ter realizado o Enem ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) nos últimos cinco anos (2022, 2021, 2020, 2019 ou 2018), ser egresso da Rede Pública de Ensino e residente no Recife. Cadastros são realizados no Portal da Educação ou no Conecta Recife e vão até o dia 30 de junho.



Esta é a 5ª turma do Embarque Digital, que já selecionou 1.150 estudantes para o programa. As instituições de ensino superior parceiras que ficam responsáveis por formar esses novos profissionais são o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). O início das aulas está previsto para o segundo semestre.

"A novidade desta edição é que pessoas que tenham concluído o ensino médio a mais de cinco anos, agora poderão participar do programa, entretanto, precisam da nota do ENEM ou do SSA dos últimos cinco anos", destaca o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

É importante destacar que 50% das vagas são destinadas a pessoas negras ou pardas e, dentre os critérios de desempate, é dado como prioridade mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino. Do total, 200 vagas serão deslocadas para candidatos do Enem e as outras 50 para candidatos do SSA.

Os candidatos que optarem por utilizar o ENEM como exame de avaliação terão pesos atribuídos a cada uma das áreas de conhecimento para formar a nota final no processo seletivo. Redação e Matemática e suas tecnologias são as avaliações de maior peso, valendo 4 e 3, respectivamente. Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias aparecem como peso 1.

O resultado preliminar será divulgado até o dia 10 de julho, passível a alterações em virtude de interposição e aprovação de recursos. O período de recursos será realizado entre os dias 11 e 13 de julho e, logo após, o resultado final com a lista dos aprovados nesta edição do Embarque Digital será divulgado, no dia 17 de julho.

