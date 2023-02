Prefeitura do Recife abre 340 vagas para cursos de qualificação

A- A+

A Prefeitura do Recife abre 340 vagas para vários cursos de qualificação profissional. São 17 turmas que vão ser formadas, sendo 20 pessoas o limite de cada. As aulas começam dia 7 de março. Até a metade do ano, serão oferecidas mais de 2 mil vagas profissionalizantes administradas pela Secretaria de Trabalho e Qualificação, em parceria com o Senac Pernambuco. Para os interessados, a inscrição vai até está quinta-feira (16) e deve ser feita a plataforma GO Recife pelo site (gorecife.recife.pe.gov.br) ou disponível no app Conecta Recife.

Os cidadãos vão poder escolher os cursos oferecidos que são: artesanato com material reciclado; cozinha brasileira; alongamento de cílios; ferramentas de marketing digital; preparo de doces e salgados; preparação de bolos e tortas; gestão financeira; aplicação de henna e tintura nas sobrancelhas; entre outros. Com possibilidade de aulas nos três turnos, os locais da qualificação variam de acordo com a opção escolhida, entre as escolas profissionalizantes situadas nas zonas Oeste, Norte e no Centro. O prazo de matrículas é do dia 27 de fevereiro a 3 de março

A abertura das outras vagas sempre será anunciada um mês antes, ou seja, a próxima que é de abril será formada em março e as de maio terão inscrições abertas em abril. Após a inscrição, a matrícula deve ser feita presencialmente nas escolas profissionalizantes.

Segundo a secretária da pasta responsável pelo programa, Adynara Queiroz, a qualificação é um passo importante na geração de renda. “Essas são só algumas das primeiras vagas de qualificação profissional que vamos ofertar ao longo do ano. Nosso objetivo é tornar as pessoas do Recife cada vez mais capazes de se colocar no mercado de trabalho ou até começar a empreender”, ressalta.

