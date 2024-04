A- A+

Prefeitura do Recife abre seleção com 360 vagas para educação; salários chegam a R$ 2,1 mil Inscrições seguem até 2 de maio, no site do Instituto Darwin

A Prefeitura do Recife está com seleção pública simplificada aberta para a contratação temporária de 360 profissionais de nível médio, que vão atuar na área de educação.



Do total, 200 vagas são para Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE) e 160 vagas para Agente Administrativo Escolar (AAE).



As inscrições iniciaram no sábado (13), quando o edital foi publicado no Diário Oficial no município, e seguem até 2 de maio, no site do Instituto Darwin, responsável pelo certame. Os interessados devem pagar a taxa de R$ 65.



Para Agente Administrativo Escolar, o salário ofertado é de R$ 2.100. Já para Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial, a remuneração é de R$ 1.904,23.



A jornada de trabalho semanal será de 40 horas semanais para ambos os cargos. A contratação terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Segundo o edital, que reserva vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, os profissionais atuarão na educação infantil e no ensino fundamental. Candidatos aprovados além do número de vagas formarão cadastro de reserva.



A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais - língua portuguesa e raciocínio lógico matemático - e específicos à função.



Além disso, candidatos ao cargo de Agente Administrativo Escolar terão que fazer uma prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório. Por fim, os interessados nas vagas para AADEE terão que passar por exame psicotécnico.



As provas serão aplicadas no dia 19 de maio. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 21 de junho.

