A- A+

Prefeitura do Recife anuncia 2 mil vagas em cursos de qualificação profissional As inscrições para as vagas continuam abertas até o próximo domingo (14)

Nesta segunda-feira (8), a Prefeitura do Recife anunciou uma iniciativa para a qualificação profissional de 2 mil pessoas ao longo de três meses.

Inicialmente, já estão disponíveis 260 vagas em 11 cursos diferentes. As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma GO Recife, disponível no site gorecife.recife.pe.gov.br ou pelo aplicativo Conecta Recife.

As inscrições para essas vagas vão até o próximo domingo (14). Esses cursos serão ministrados em sete centros e escolas profissionalizantes da cidade.

Existem várias opções de cursos disponíveis para quem deseja participar, incluindo conserto e manutenção de celulares, culinária nordestina, fast food, depilação, operação de empilhadeira, massagem, economia criativa, entre outros.

Cada turma tem uma capacidade máxima de 20 alunos e as aulas serão realizadas nas Escolas Profissionalizantes do município, que estão localizadas em todas as regiões de Recife. A duração dos cursos varia de 20 a 80 horas.

De acordo com a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Queiroz, este anúncio é parte das oportunidades disponíveis para os trabalhadores da cidade de Recife. Ela ainda afirma que recentemente, o prefeito divulgou a abertura de 2.000 vagas de emprego e agora estamos anunciando a abertura de vagas para aqueles que desejam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho com mais habilidades e confiança.

Lista de cursos

Conserto e manutenção de celular

Conserto e manutenção de moto

Operador de empilhadeira

Fast-food

Culinária nordestina

Manutenção de ar-condicionado

Depilação

Economia criativa

Comércio digital

Refrigeração

Massagem relaxante

Lista de escolas profissionalizantes

Escola Profissional Professor Moacir de Melo Rego (Vasco da Gama)

Escola Profissional Zuleide Gomes Monteiro (Beberibe)

Centro de Qualificação Profissional São José (Santo Amaro)

Escola Profissional Magalhães Bastos (Várzea)

Escola Profissional Bidu Krause (Totó)

Escola Profissional do Bongi

Escola Profissional Dom Bosco (Casa Amarela)

Veja também

Recife HR emite nota sobre vítimas do acidente na Avenida Abdias de Carvalho; uma criança está internada