Prefeitura do Recife anuncia concurso com 340 vagas para educação São 100 vagas para nível médio e 40 para pessoas graduadas

A Prefeitura do Recife anunciou, na noite desta quinta-feira (15), um concurso para preencher vagas na educação. Serão 340 vagas distribuídas nos cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (100) e Nutricionista (40). As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 25 de março. As provas estão previstas para o dia 28 de abril.

O Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) tem a remuneração inicial bruta a partir de R$ 2.137,80. Do total de vagas para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), 180 são destinadas à ampla concorrência, 30 para pessoas com deficiência (PCD) e 90 para candidatos negros e indígenas. Com a promulgação da Lei Municipal nº 19.025/22, que alterou os requisitos para investidura e a jornada de trabalho no cargo de ADI, somente serão aceitos profissionais que possuam formação em curso de Magistério em Ensino Médio, modalidade normal, ou de curso superior em Pedagogia ou Licenciatura Plena, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O último concurso para ADI da Secretaria de Educação do Recife foi realizado há cerca de dez anos e este novo certame reforça o compromisso da atual gestão em expandir a oferta de vagas em creches, dobrando o número destas até o final de 2024, através do Programa Infância na Creche, lançado em 2021 com foco no fortalecimento da educação infantil.

“Este concurso reafirma um dos maiores compromissos do nosso prefeito João Campos, que é a Educação. A realização deste certame vem para atender um pleito antigo da comunidade escolar da nossa rede, com a grande ampliação de vagas em creches, bem como para fortalecer ainda mais a educação do Recife. Este concurso, junto ao nosso último, que foi para professor, beneficiará, principalmente, as famílias e crianças que estão matriculadas nas nossas creches e creches-escolas”, destaca o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Para nutricionistas, a remuneração inicial bruta é de R$ 4.417,25. Do total de vagas, 24 serão destinadas à ampla concorrência, 4 reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 12 para candidatos negros e indígenas.



Este é o primeiro edital da Secretaria de Educação do Recife que contempla o cargo de nutricionista. Segundo a prefeitura, o cargo é de suma importância para as crianças terem garantia de oferta de uma alimentação escolar de qualidade.



Todos os cargos são com carga horária de 40 horas semanais. Pessoas com formações nas áreas de atuação recebem salários com remuneração bonificada, que pode chegar até R$ 179,02 reais a mais que o salário inicial bruto.



O concurso público será dividido em três etapas, de caráter classificatória e eliminatória. Além da aplicação da prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 28 de abril, a etapa seguinte - avaliação de títulos - está prevista para o dia 29 de abril. O resultado final do concurso público será divulgado no início do mês de julho.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site do Instituto AOCP, banca organizadora. O valor da inscrição é unitário, de R$ 75 para ambas as vagas. O edital e o link de inscrição também estarão disponíveis no Portal da Educação do Recife (www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br) e no Conecta Recife.

O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos, que informou, ainda, que os aprovados farão parte do corpo de funcionários das creches-escolas do Recife.



