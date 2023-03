Prefeitura do Recife anuncia contratação de 500 novos professores

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, anunciou a contratação de 500 novos professores para reforçar a Rede Municipal de Ensino do Recife. O decreto autorizando a nomeação, a partir de seleção simplificada realizada ano passado, foi assinado na tarde desta sexta-feira (3) pelo prefeito João Campos e pelo secretário de Educação do Recife, Fred Amancio. Das 500 novas vagas, 400 são para professores I, contemplando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, e 100 para professores II, contemplando o Ensino Fundamental Anos Finais.

“São vagas que serão preenchidas para ajudar no ensino, na qualidade e no acesso. A gente tem um cuidado permanente com a educação do Recife e o trabalhador e trabalhadora da educação são fundamentais neste processo de ensino e aprendizagem. Então, com esse decreto, vamos convocar 500 novos profissionais para a nossa rede e nos próximos dias estaremos lançando o concurso público para professores da Rede Municipal de Ensino do Recife”, destaca o prefeito João Campos.

As vagas disponíveis contemplam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O processo seletivo foi realizado em etapa única, eliminatória e classificatória, contemplando a avaliação de experiência profissional e avaliação de títulos. Os salários são de R$ 5.661,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos) para cumprimento de carga horária de 270 horas/aulas.

“A educação é uma das maiores prioridades do prefeito João Campos. Desde o início da atual gestão, grandes investimentos estão sendo realizados com foco na melhoria da rede, com foco na garantia de uma melhor estrutura e um ensino de qualidade para os nossos estudantes. A contratação destes novos professores vai fortalecer ainda mais a nossa rede, fazendo com que a educação do Recife continue avançando”, diz o secretário Fred Amancio.

