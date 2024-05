Prefeitura do Recife anuncia contratação temporária de 21 analistas em Segurança Cidadã

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou, no Diário Oficial dessa terça-feira (7), a autorização para a contratação temporária de 21 profissionais que vão atender a uma demanda excepcional da Secretaria de Segurança Cidadã.

As vagas da seleção pública simplificada são para o cargo de Analista em Segurança Cidadã - Arte Educação, e a remuneração é de R$ 2.740,50.



Segundo a gestão, as datas de início e término das inscrições, assim como outros detalhes sobre o processo de seleção, serão divulgados em breve.

A autorização para a contratação temporária dos profissionais foi motivada pela necessidade de reforçar a segurança da Rede de Bibliotecas pela Paz, como parte da estratégia de pacificação social, prevenção à violência e promoção do livro, da leitura e da literatura, buscando garantir a continuidade das atividades e o reforço do trabalho dos Compaz.

A medida foi oficializada pelo Decreto nº 37.723, de 06 de maio de 2024, assinado pelo prefeito do Recife, João Campos, conforme as atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município do Recife e pela Constituição Federal.

O decreto especifica que as contratações temporárias terão vigência máxima de 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, conforme a Lei Municipal nº 18.122, de 6 de março de 2015.



A remuneração mensal, benefícios, carga horária, requisitos para contratação e atribuições da função estão descritas no Anexo Único do decreto, que pode ser conferido na página três do Diário Oficial desta quarta-feira (8).

Veja também

INUNDAÇÕES NO RS Moradora registra rua sendo tomada pela água durante cheia em Porto Alegre