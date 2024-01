Prefeitura do Recife anuncia novo concurso para a área da saúde; mais de 300 vagas estão disponíveis

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou que publicará nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Município, os editais de um novo concurso e de uma seleção pública voltados para profissionais de saúde que atuarão por meio do SUS. No total, serão disponibilizadas 306 vagas.

As oportunidades serão divididas entre várias carreiras profissionais dos níveis médio, técnico e superior.



A seleção pública será voltada para os agentes comunitários - 94 vagas -, enquanto o concurso público será destinado para as demais oportunidades.



Todo o processo seletivo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Confira a divisão de vagas por especialidade:

124 vagas para médicos, em diversas especialidades;

94 vagas para agentes comunitários de saúde (ACS);

16 vagas para auxiliares em saúde bucal;

12 vagas para cirurgiões-dentistas;

07 vagas para psicólogos;

06 vagas para agentes de saúde ambiental e endemias (Asaces);

06 vagas para assistentes sociais;

06 vagas para técnicos de enfermagem;

05 vagas para nutricionistas;

04 vagas para enfermeiros;

04 vagas para farmacêuticos;

04 vagas para fisioterapeutas;

04 vagas para fonoaudiólogos;

04 vagas para terapeutas ocupacionais;

02 vagas para agentes de redução de danos;

02 vagas para sanitaristas;

01 vaga para profissional de educação física;

01 vaga para técnico de laboratório para análises clínicas;

01 vaga para técnico de laboratório citotécnico;

01 vaga para técnico em histopatologia;

01 vaga para técnico em saneamento;

01 vaga para técnico em segurança do trabalho.

As inscrições para o processo seletivo serão abertas nesta terça-feira (16) e seguirão até o dia 20 de fevereiro, por meio do site www.ibade.org.br, onde também estarão disponíveis os editais.



No concurso, a remuneração bruta, que não inclui as gratificações, adicionais por desempenho e o vale refeição, varia entre R$ 999 para o agente redutor de danos a R$ 6.413 para os médicos.



Já o salário para o agente comunitário de saúde é R$ 2.424.

As provas escritas para agentes comunitários de saúde e agentes de saúde ambiental e combate às endemias serão aplicadas no dia 10 de março. Enquanto para as demais categorias de nível médio/técnico e superior, as provas acontecerão no dia 17 de março.

“A gente está fazendo muito pela saúde, reformando unidade, construindo um hospital, expandindo nossa rede, mas vem aí uma notícia esperada. O edital do novo concurso vai estar publicado amanhã no Diário Oficial para pelo menos 300 vagas. E eu fecho um compromisso com vocês: no primeiro ato de nomeação, eu vou nomear no mínimo as 300 vagas”, afirmou o prefeito João Campos.

