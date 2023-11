Prefeitura do Recife convoca novos mil professores para a rede municipal de ensino

A- A+

Com o objetivo de fortalecer a educação na Capital pernambucana, a Prefeitura do Recife oficializou, nesta segunda-feira (20), a convocação de mil professores aprovados em concurso público para a rede municipal de ensino.

Acompanhado do secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, e do secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Felipe Matos, o prefeito João Campos assinou a homologação do certame. Segundo o gestor, a nomeação começará na próxima semana.

Com os professores empossados ainda neste ano, a presença dos novos profissionais em sala de aula acontecerá a partir do ano letivo de 2024.

“Hoje é um dia histórico para a educação. Acabei de assinar a homologação do maior concurso da história de professores do Recife, mil vagas de professores e professoras. Parabéns a todos que participaram, sobretudo aos aprovados que poderão passar a ser servidores e servidoras do Recife. Agradeço ao secretário Fred, da Educação, e ao secretário Felipe, de Planejamento, que cuidaram de todo esse roteiro que agora passa a ser uma realidade”, afirmou o gestor municipal.

O prefeito destacou, ainda, a importância dos novos professores para a rede municipal de ensino.

“Educação só se faz ensinando, com capital humano, com gente. Então os professores e professoras são fundamentais para o direito à aprendizagem. É importante esse passo de reforço da nossa rede. Assim como a gente tem melhorado a nossa infraestrutura, a gente precisa ter a oportunidade de ter um bom professor em sala de aula, garantindo o direito à aprendizagem”, concluiu o prefeito.

As vagas foram distribuídas da seguinte forma: 800 para Professor I (Educação Infantil e Anos Iniciais) e 200 para Professor II (Anos Finais), nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

“O concurso representa o cumprimento da promessa realizada pela atual gestão na valorização dos profissionais de educação da capital pernambucana e fortalecimento da nossa Rede de Ensino do Recife. O certame beneficiará, principalmente, estudantes e famílias, que terão escolas e creches ainda mais preparadas para recebê-los, oferecendo uma educação de qualidade”, celebrou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Após ter o nome divulgado no Diário Oficial do Recife, os professores convocados deverão providenciar os seguintes exames para formalizar a contratação: hemograma completo, glicemia de jejum, exame de urina tipo I (rotina EAS), exame psiquiátrico com laudo (emitido por psiquiatra com RQE), audiometria, videolaringoscopia (com laudo e fotos), laudo oftalmológico constando obrigatoriamente acuidade visual, detalhado em valores para ambos os olhos, conforme escala de snellen.

Confira a assinatura do termo de homologação:



Veja também

Futebol Internacional Atual campeã, Itália empata com Ucrânia e garante vaga na Euro-2024