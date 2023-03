A- A+

Prefeitura do Recife lança concurso com mil vagas para professores; saiba como se inscrever As inscrições custam R$ 157,28 e estão abertas até o dia 25 de abril

A Prefeitura do Recife oficializou, na manhã desta segunda-feira (27), a realização de um concurso público com mil vagas para professores na rede pública municipal. Há vagas para profissionais com formação em magistério, pedagogia ou licenciatura plena (exigências para docentes a modalidade Professor I, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental) ou com licenciaturas nas áreas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática (na modalidade Professor II, que contempla os anos finais do fundamental).

As inscrições custam R$ 157,28 e são feitas exclusivamente pela internet, no site do instituto responsável pelo certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O prazo para inscrições começou nesta segunda (27) e segue até o dia 25 de abril.

Para as vagas da modalidade Professor I, os salários podem ser de R$ 3.205,95 (para uma carga horária mínima de 145 horas/aulas, o equivalente a um turno), ou de R$ 5.969,70 (para profissionais que atuarem em dois turnos, o equivalente a 270 horas/aula).

Já para o Professor II, o salário inicial é de R$ 2.211,00 (considerando uma carga horária mínima é de 100 horas/aula). O valor pode ser ampliado para R$ 5.969,70, caso o profissional trabalhe em dois turnos.

De acordo com a Secretaria de Educação, a seleção será realizada em duas etapas. A primeira compreende a aplicação das provas objetivas e discursivas, no dia 11 de junho; depois, candidatos classificados participam de uma prova prática, com caráter classificatório e eliminatório. Na segunda fase, os candidatos enviarão um plano de aula e um vídeo com a apresentação da aula prática. O edital prevê vagas para ampla concorrência e vagas destinadas a candidatos com deficiência e candidatos negros.

As provas, na primeira etapa, terão duração de quatro horas e meia e contarão com 122 questões; entre elas, 70 serão de conhecimentos específicos, 50 de conhecimentos básicos e duas questões discursivas. Ainda, haverá avaliação de títulos com caráter classificatório.

Segundo o prefeito do Recife, João Campos (PSB), o concurso visa a recomposição da rede e a substituição de profissionais contratados por efetivos. “Era um compromisso nosso, desde o primeiro momento, fazer a expansão da rede, a recomposição dos profissionais e duplicar as vagas em creches. Estamos construindo novas unidades e expandindo as existentes, mas não adianta só fazer a obra, precisamos de professores e professoras para a nossa rede”, comentou o gestor.

João Campos afirmou, ainda, que a prefeitura contratará professores para a educação especial.

Veja as vagas para preenchimento imediato e de cadastro de reserva:

Professor I

800 vagas

Professor II

Artes - 16

Ciências - 26

Educação Física - 23

Geografia - 28

História - 18

Língua Inglesa - 23

Língua Portuguesa - 39

Matemática - 27

Inscrições

Site da banca Cebraspe



