Prefeitura do Recife nomeia mil novos professores

A Prefeitura do Recife nomeou, nesta segunda-feira (4), mil novos professores aprovados no concurso público da Rede Municipal de Ensino do Recife. É o maior ato de nomeação de docentes da história da capital pernambucana. Na terça (5), a listagem com todos os nomes estará disponível no site do Cebraspe e no Diário Oficial do Recife.

“São mil professores e professoras que vão atender a demandas históricas, como por exemplo, a ampliação da educação especial inclusiva, para as crianças com deficiência”, pontuou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Ele afirmou, ainda, que com as novas salas, as construções que foram feitas, e com as novas unidades de creche e de escola, a cidade precisa de professores para poder garantir as aulas nesses espaços.

“Agora temos também a possibilidade de preencher as vagas referentes aos momentos de formação dos professores. Vamos garantir outro professor para estar em sala de aula e dando continuidade aos trabalhos. Este é um sonho sendo realizado. Novos professores para a nossa rede”, concluiu.

Do total de profissionais nomeados, 800 são para Professor I (Educação Infantil e Anos Iniciais) e 200 para Professor II (Anos Finais), nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Os novos professores começam a tomar posse ainda este ano e serão lotados - além das unidades de ensino já existentes - nas novas escolas e creches que estão sendo construídas e assumirão as salas de aulas no início do ano letivo de 2024.

Documentação

Após a nomeação, os aprovados darão início à próxima etapa, que é a entrega da documentação necessária: RG; CPF; certidão de regularização da situação cadastral no CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral; captura de tela da página de qualificação cadastral no eSocial; comprovante de inscrição do PIS/PASEP; certidão de nascimento e declaração de união estável (se houver) ou certidão de casamento; laudo médico com CID (se PCD); certificado de reservista (homens); comprovante de residência atualizado de até 90 dias; cópia do cartão do Banco Bradesco ou do comprovante de abertura de conta; e comprovante de escolaridade, conforme exigido no Edital.

Os aprovados também devem apresentar as seguintes certidões: Certidão Negativa de Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão Negativa de Crimes Eleitorais - TSE; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais - Polícia Federal; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal - Justiça Federal; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual – SDS/PE (ou do Estado onde residiu nos últimos 5 anos); e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais - TJPE.

Exames

Os seguintes exames também devem ser entregues junto à documentação: hemograma completo; glicemia de jejum; exame de urina tipo I (rotina EAS); exame psiquiátrico com laudo (emitido por psiquiatra com RQE); audiometria; videolaringoscopia (com laudo e fotos); e laudo oftalmológico constando obrigatoriamente acuidade visual, detalhado em valores para ambos os olhos, conforme escala de snellen.

