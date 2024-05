Prefeitura do Recife publica edital para contratar 108 profissionais de educação física

A- A+

A Prefeitura do Recife está promovendo uma seleção pública simplificada para a contratação de 108 profissionais de educação física. A medida vai fortalecer e expandir os programas esportivos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes, que contribuem para promoção de saúde e bem-estar social da população recifense.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o próximo dia 31 de maio através deste link. O valor para participar da seleção é de R$ 65.

A seleção envolve análise curricular de experiência profissional e títulos e as vagas são destinadas a coordenadores pedagógicos e professores das áreas de atletismo e atletismo paralímpico, Badminton e Parabadminton, Ballet, Basquete, Bocha Paralímpica, Corrida de Rua, Crosstraining e Dança, entre outras especialidades. Os salários variam entre R$ 2,7 mil mensais para 24 horas semanais de trabalho e R$ 4,8 mil para 40 horas semanais de serviços prestados à população. As contratações serão válidas pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os programas que serão beneficiados pelas contratações incluem o Recife Esportes de Rendimento, Recife Ativo, Esporte é Fundamental, Autista Recife: Juntos em Movimento, Centro de Referência Paralímpico Recife e Recife Corre. Além disso, os novos profissionais possibilitarão a criação do programa Gol do Recife – uma iniciativa inovadora que disponibilizará escolinhas de futebol nos Gramadões criados pela Prefeitura do Recife. O programa, que contará com turmas específicas para o público feminino, também instituirá a primeira escolinha de X1 do país.

O edital da seleção já está disponível. Para mais informações, acesse https://institutodarwin.com/portal/descricao-selecao/45/.

