Procon de Jaboatão abre seleção com 30 vagas e salários de até R$ 3,7 mil; confira o edital

A- A+

Começam nesta sexta-feira (25) as inscrições para seleção simplificada com 30 vagas do Procon de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a prefeitura, há vagas para níveis médio e superior, sendo 18 assessores jurídicos, 10 fiscais e dois assistentes administrativos.

Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 3.700. As inscrições seguem até 13 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet — neste link.

As inscrições custam R$ 60 para os cargos de nível superior e R$ 32,50 para cargos de nível médio.

Quem deseja concorrer às vagas de fiscal precisa ser bacharel em Direito. O salário para a função é R$ 3,7 mil. Para disputar as vagas de assessor jurídico, além de ser bacharel em Direito, é preciso estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o salário é de R$ 2.892,40. Já para concorrer às vagas de assistente administrativo, é necessário ter o certificado de conclusão do ensino médio e o salário é de R$ 1.320.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, os critérios variam de acordo com o nível de escolaridade dos candidatos.

Para os cargos de nível superior, a seleção envolve análise de experiência profissional, prova de avaliação de conhecimento objetiva e redação. No caso dos cargos de nível médio, a seleção será composta por análise de experiência.

Contrato

Os aprovados na seleção simplificada terão um contrato inicial de 12 meses com o Procon Jaboatão, podendo ser prorrogado por igual período. O Procon também oferece atendimento presencial para esclarecer eventuais dúvidas, na avenida Barreto de Menezes, nº 1648, em Prazeres.

Leia a íntegra do edital

Veja também

MUNDO Dinamarca proibirá queima de exemplares do Alcorão