Programa Mais Médicos oferece 166 vagas em 69 cidades de Pernambuco; saiba como se inscrever

O Ministério da Saúde divulgou edital do Programa Mais Médicos, com 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios brasileiros. Do total de vagas, 166 são para Pernambuco. No Estado, 69 cidades receberão os profissionais [Confira lista abaixo].

As inscrições abrem na sexta-feira (26) e seguem até o dia 31 de maio, no site oficial do programa. Após a validação da inscrição, no período de 1º a 5 de junho, os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação.



Segundo o Ministério da Saúde, as localidades poderão ser escolhidas de acordo com a preferência do participante. A previsão da pasta é que os profissionais comecem a atuar nos municípios no fim do mês de junho.

Além dos médicos brasileiros registrados no Brasil, que terão prioridade na seleção, também poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros.

O programa Mais Médicos busca garantir atendimento médico principalmente em áreas vulneráveis e com baixa assistência em saúde e oferece aos profissionais participantes especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família.

Serão 44 horas de carga horária nos cursos de aperfeiçoamento lato ou stricto sensu, sendo 36 horas semanais dedicadas às atividades assistenciais e oito horas para atividades de formação.

Os profissionais também passarão a receber incentivos, proporcionais ao valor da bolsa, pela permanência no programa e para atuarem em regiões de vulnerabilidade.

Os médicos alocados nessas regiões, ao permanecerem por 48 meses no programa, poderão receber incentivo de R$ 120 mil – equivalente a 20% do total recebido no período.

Para atrair médicos formados com auxílio do Financiamento Estudantil (FIES), esses profissionais, de acordo com critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida, poderão receber até R$ 475 mil de incentivos.

A seleção avaliará titulação, formação e experiência prévia no projeto. Para desempate, terão prioridade os candidatos de residência mais próxima do local de atuação no Mais Médicos, com maior tempo de formado e os de maior idade.

O edital prevê que todos os participantes poderão receber incentivos pela permanência no programa e aqueles que forem alocados em regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade receberão um percentual maior.



Atualmente, mais de 8 mil médicos atuam no Programa Mais Médicos. A expectativa do governo federal é que o número chegue a 28 mil em todo o país até o fim do ano, principalmente nas áreas de extrema pobreza.



Confira lista de cidades com vagas em Pernambuco:

Abreu e Lima; Afogados da Ingazeira; Afranio; Agrestina; Água Preta; Águas Belas; Aracoiaba; Araripina; Arcoverde; Belém do Sao Francisco; Belo Jardim; Bom Conselho; Bom Jardim; Bonito; Brejo da Madre de Deus; Buenos Aires; Buique; Cabo de Santo Agostinho; Cabrobó; Cachoeirinha; Caetés; Camaragibe; Carpina; Caruaru; Chã Grande; Custódia; Escada; Feira Nova; Frei Miguelinho; Goiana; Gravatá; Ibirajuba; Ipojuca; Ipubi; Jaboatao dos Guararapes; Jurema; Lagoa Grande; Lajedo; Moreno; Olinda; Ouricuri; Palmares; Parnamirim; Passira; Paudalho; Paulista; Pesqueira; Petrolandia; Petrolina; Pombos; Primavera; Recife; Salgueiro; Sanharó; Santa Cruz; Santa Cruz do Capibaribe; Santa Maria da Boa Vista; Santa Maria do Cambuca; São Caitano; São José do Belmonte; Serra Talhada; Surubim; Tabira; Tacaimbó; Tamandaré; Taquaritinga do Norte; Venturosa; Vertente do Lério e Vitória de Santo Antão.







