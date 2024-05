Recife abre 37 vagas para secretarias da Mulher e de Segurança Cidadã; salários vão até R$ 3,5 mil

A- A+

Seleção simplificada aberta pela Prefeitura do Recife oferta 37 vagas temporárias para as secretarias municipais da Mulher e de Segurança Cidadã. Os salários variam entre R$ 2.205 e R$ 3.500.

A inscrição, cuja taxa custa R$ 110, deve ser feita no site www.upenet.com.br.

Entre as 37 vagas, há 22 destinadas à Secretaria da Mulher e 15 à Secretaria de Segurança Cidadã.

O edital prevê a realização de uma única etapa para selecionar os candidatos, de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório.

Os resultados serão divulgados em 27 de junho, também no site da UPE, de acordo com o cronograma.



As vagas na Secretaria da Mulher são para técnicos de nível superior de Promoção dos Direitos das Mulheres, abrangendo áreas como Pedagogia, Jurídico, Ciência Social, Assistência Social, Educação Social e Arte Educação.

Há oportunidades também para instrutores em cursos profissionalizantes de Moda e Costura, Gastronomia e Laboratório Audiovisual.

Na Secretaria de Segurança Cidadã, por sua vez, as vagas são para analistas em Segurança Cidadã, voltadas para Arte Educação.

O processo seletivo ainda reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas, pardas e indígenas.

As vagas têm contratos temporários com duração máxima de 12 meses, que podem ser prorrogados por igual período.

