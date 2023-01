Recife abre inscrição para seleção simplificada de técnicos programadores de software

A- A+

A Prefeitura do Recife abriu nesta quarta-feira (11) inscrições para seleção simplificada de técnicos Programadores de Software Full Stack Java. A seleção dispõe de 25 vagas para integração da equipe da Secretaria Executiva de Transformação Digital do município, nas quais duas serão destinadas a pessoas com deficiência. Para se inscrever, os interessados deverão acessar o site disponibilizado pela prefeitura. Os cadastros estarão abertos até o dia 9 de fevereiro.

O processo de seleção contará com aplicação de prova prática, que ocorrerá no dia 4 de março, após análise, pela comissão organizadora, da documentação que deve ser enviada pelos inscritos. O resultado será disponibilizado no dia 23 de março no Diário Oficial.

Outras informações referentes ao processo seletivo e à documentação necessária também poderão ser encontradas no site de inscrição, na aba superior chamada "Edital".

Segundo a prefeitura da capital, o salário oferecido para quem ocupar essas vagas é de R$ 5.127,85, e a carga horária é de 40 horas semanais.

