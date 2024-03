Recife abre seleção com 15 vagas para analista de concessões públicas; salário é de R$ 10,3 mil

A- A+

A Prefeitura do Recife abriu, nesta terça-feira (26), inscrições para seleção simplificada de nível superior com 15 vagas para o cargo de analista de concessões públicas. Segundo o texto do edital, publicado no Diário Oficial da cidade, o salário é de R$ 10.302.

Os interessados devem se inscrever pela internet, no site da banca organizadora, até 15 de abril. As inscrições custam R$ 110 e até quinta-feira (28) é possível pedir isenção de taxa.

As vagas são para as áreas de:

- Engenharia (três vagas);

- Arquitetura (três vagas);

- Economia, Ciências Contábeis e Administração (três vagas);

- Modelagem financeira (três vagas);

- Jurídica (três vagas).

No caso das vagas para Analista de Concessões Públicas - Modelagem Financeira, interessados com qualquer graduação podem se inscrever. Selecionados irão atuar na Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas do Recife (Sepe).

Segundo o edital, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e outros 30% para pessoas negras e indígenas. A carga horária é de 40 horas semanais para todas as vagas.

O processo seletivo será feito em duas etapas: análise de experiência profissional e títulos e prova escrita de avaliação de conhecimentos específicos. O resultado será divulgado em 27 de maio e a homologação está prevista para 7 de junho.

As vagas são para contratação temporária de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Confira a íntegra do edital:

