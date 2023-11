Recife cria banco de talentos para profissionais que desejam atuar na gestão dos serviços de saúde

A- A+

A Prefeitura do Recife (PCR) criou um banco de talentos permanente para selecionar profissionais que vão atuar na gestão dos serviços de saúde do município.

A remuneração varia entre R$ 4.688 e R$ 7.820, para carga horária de 40 horas semanais. A expectativa da PCR é que a seleção inicie ainda este ano, com prosseguimento em 2024.

O número de vagas disponíveis não foi informado. Para se inscrever, o candidato precisa ter nível superior e experiência em gestão. Não é necessário ser servidor público.

Os interessados podem participar do processo seletivo, realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração, acessando o site do banco de talentos.

A seleção contará com etapas de avaliação curricular, envio de um breve vídeo, formulário de avaliação por competências e entrevista.

“Analisaremos, ao todo, cerca de 15 competências. Os interessados que possuírem pós-graduação, experiência em gestão, em áreas como saúde pública/coletiva, políticas públicas, administração, finanças e recursos humanos, entre outras, têm boas chances de trabalhar conosco”, explicou a secretária-executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Recife, Andreza Barkokebas.

De acordo com a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, a prefeitura busca gestores qualificados, com perfil de liderança, comprometidos com indicadores, metas e com o plano estratégico para aprimoramento do SUS na Capital.

"Buscamos gestores não apenas para as Unidades de Saúde da Família, mas também para a administração de Centros de Apoio Psicossocial (Caps), unidades de média e alta complexidade e Nível Central”, destacou Luciana. “A saúde do Recife iniciou seu ambicioso projeto de expansão da Estratégia de Saúde da Família para 100% do território da cidade. Hoje, nossa cobertura é de 59%. Para que isso aconteça, além de fazer concurso público para contratação de profissionais, estamos selecionando gestores para as unidades", informou a secretária.

