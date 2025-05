Recife oferece 214 vagas em cursos e oficinas de capacitação gratuitos para mulheres

A- A+

Começam nesta sexta-feira (30) as inscrições para 214 vagas em cursos e oficinas gratuitos de capacitação para mulheres. As oportunidades são ofertadas pela Secretaria da Mulher do Recife.

As inscrições seguem até 4 de junho, por meio do Conecta Recife, no site ou no aplicativo. Mulheres a partir de 16 anos e residentes no Recife podem participar das qualificações.

Os cursos oferecidos abrangem Modelagem de Roupas, Costura Criativa, Criação e Edição de Vídeo Educativo, Fotografia, Culinária Afro-brasileira, além de oficinas nas áreas de Gastronomia, Audiovisual e Moda e Costura [confira outros detalhes no final do texto].

Os cursos e oficinas serão ofertados no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado no Bairro do Recife. As cargas horárias variam entre quatro e 40 horas.

Segundo a Prefeitura do Recife (PCR), as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de cadastro.

O processo seletivo prevê cotas específicas:

- 30% das vagas são destinadas a mulheres negras e indígenas,

- 10% para mulheres trans e

- 10% para usuárias da rede municipal de apoio a vítimas de violência.

A carga horária varia entre 4 e 40 horas. As aulas terão início no dia 10 de junho e incluem conteúdos teóricos e práticos.

Candidatas selecionados receberão a confirmação da matrícula por e-mail e no WhatsApp até 7 de junho.

Inscritas entre 16 a 18 anos deverão apresentar declaração dos responsáveis legais, autorizando a participação no curso.

Confira os cursos e oficinas ofertados



Oficinas de 4 horas

21/06 - Manhã

- Oficina “Como fazer Caldos”- 12 vagas

- Customização- 12 vagas

21/06 - Tarde

- Tipografia e audiovisual- 10 vagas

- Customização- 12 vagas

05/07 - Manhã

- Oficina Autoretrato e identidades- 10 vagas (Destinadas para o Compaz)

05/07 - Tarde

- Oficina “Como fazer esfihas”- 10 vagas (Destinadas para o Compaz)

12/07 - Manhã

- Oficina Autoretrato e identidades- 10 vagas

- Oficina “Aplicação de zíper”- 12 vagas

12/07 - Tarde

- Oficina “Aplicação de zíper”- 12 vagas

Cursos de 40 horas

Gastronomia

terça e quinta - manhã e quarta e sexta - tarde

- Comidas afro brasileira- 24 vagas

Audiovisual

quarta e sexta - manhã e tarde

- Fotografia básica- 20 vagas



terça e quinta - manhã e tarde

- Criação e edição de vídeo educativo- 20 vagas

Moda e costura

quarta e sexta - manhã e tarde

- Costura Criativa- 24 vagas



terça e quinta - manhã e tarde

- Modelagem de roupas- 24 vagas

Veja também