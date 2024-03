A- A+

Recife oferece 600 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional; saiba como concorrer Inscrição deve ser feita na aba GO Recife, no aplicativo ou site do Conecta Recife

Moradores da capital pernambucana que buscam qualificação profissional podem concorrer a uma das 600 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP), por meio do programa Qualifica Recife.



Entre os cursos ofertados estão agente de saúde, corte de cabelo e técnicas de escovação, confeitaria básica, preparação de pratos frios, eletricidade residencial, iniciação ao espanhol, corte e costura, auxiliar de recepcionista, libras, encanador residencial, técnicas de pastelaria, comandos elétricos, auxiliar de recursos humanos e mestre de obras. A maioria possui carga horária de 100 horas.



O principal requisito para participar é que o candidato seja morador do Recife. Outros critérios como idade e escolaridade mínima variam e podem ser observados no ato da inscrição, que deve ser feita na aba GO Recife, no aplicativo ou site do Conecta Recife, até o dia 26 de março.

Segundo a gestão, há oportunidades para os turnos da manhã, tarde e noite. As aulas serão ministradas nos seguintes locais:

- Centro de Qualificação Profissional São José, na rua Coelho Leite, s/n, Santo Amaro;

- Escola Profissional do Bongi, na rua Avertano Rocha, s/n, Bongi;

- Escola Profissional de Areias, na rua Ipojuca, s/n, Areias;

- Escola de Qualificação Profissional Maria Sampaio de Lucena, na avenida Rio Grande, s/n, UR-1, no Ibura;

- Escola de Qualificação Profissional Bezerra Baltar, na rua Álvaro Teixeira Mesquita, 125, Engenho do Meio;

- Escola de Qualificação Profissional Dom Bosco, na avenida Norte, 5600, em Casa Amarela.



Segundo a Prefeitura do Recife, após aprovação, os estudantes deverão comparecer à escola escolhida para efetuar a matrícula. No local, é necessário apresentar os documentos solicitados no momento da inscrição.

As aulas terão início a partir da primeira quinzena de abril, com datas variadas de acordo com o curso escolhido.

